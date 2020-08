Arturo Char: Todavía no se pueden convocar sesiones presenciales

No cesa la polémica en el Congreso de la República entre quienes defienden la virtualidad y los que exigen el regreso de las sesiones presenciales.

La plenaria del Senado ya comenzó la discusión en último debate del proyecto de ley con el cual se pretende regular el trabajo remoto de los legisladores.

Durante el trámite de la iniciativa, el presidente de la corporación, Arturo Char, dejó claro que por ahora nos es posible volver a la presencialidad porque los protocolos de bioseguridad no están listos y hay asuntos que no se han definido completamente.

“Eso de convocar presencialmente tiene muchas aristas, no es solamente convocar y ya. No solo es el tema de los protocolos de bioseguridad, también está el asunto de la preexistencia de los senadores, está el transporte, el hospedaje, son muchas aristas que debo revisar”, indicó.

“Yo tengo unos informes que me están llegando para llenarme de las razones que yo necesito para poder, de una manera responsable, hacer una convocatoria presencial. Pero hasta que yo no tenga todas esas variables, adicionalmente a la información sobre el pico de la pandemia en Bogotá, yo no puedo convocar presencialmente”, ratificó.

Arturo Char indicó además que “cuando tenga la información completa, que en este momento no cuento con ella, tomaremos una decisión desde la mesa directiva”.

En contraste, la Cámara de Representantes, por primera vez en este año, sesionará de forma presencial este viernes para elegir al defensor del pueblo de una terna que fue conformada por el presidente de la República.

Los candidatos a la Defensoría son: Carlos Camargo, actual presidente de la Federación de Departamentos; Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras y Luis Andrés Fajardo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.