Asesor de Biden viaja a Colombia para hablar sobre recuperación económica

El principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, inició este domingo una gira por Colombia, Argentina y Uruguay para reunirse con funcionarios de estos países con los que discutirá la recuperación económica tras la pandemia y la crisis de migrantes de Venezuela, informó el Gobierno de EE.UU.

Junto a González irá la secretaria adjunta interina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Julie Chung, en un viaje que se prolongará del 11 al 15 de abril, señaló el comunicado.

La primera parada será Bogotá, según la nota, donde tratarán con funcionarios colombianos "la recuperación económica, la seguridad y el desarrollo rural, la crisis de migrantes de Venezuela y el liderazgo regional de Colombia en clima".

"En Argentina y Uruguay, discutirán prioridades regionales, entre ellas encarar los retos de la crisis climática, la pandemia de covid-19 y amenazas a la democracia, a los derechos humanos y la seguridad en nuestro hemisferio y alrededor del mundo", agregó.

González, de origen colombiano, ocupa el cargo de director del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

EEUU advierte sobre "consecuencias" si Rusia actúa en Ucrania

Entretanto el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió en una entrevista que habrá "consecuencias" si Rusia actúa de forma "agresiva" contra Ucrania, mientras crece la preocupación por el aumento de tropas rusas en la frontera de la antigua república soviética.

"Me preocupan mucho las acciones de Rusia en las fronteras de Ucrania", dijo Blinken en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC sobre el despliegue militar en la región. "Por eso estamos en contacto muy estrecho, en estrecha coordinación, con nuestros aliados y socios en Europa. Todos compartimos esa preocupación".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "ha sido muy claro al respecto. Si Rusia actúa de forma imprudente o agresiva, habrá costes, habrá consecuencias", añadió Blinken, sin precisar en qué consistirán esas medidas.