Asesor de Rodolfo Hernández interrumpe entrevista cuando le preguntan por la corrupción

En el momento en el que el presentador le preguntó sobre los procesos dos personas, asesores del candidato Rodolfo Hernández, se acercaron e insistieron en que la entrevista se había terminado.

“Te pasaste de tiempo”, asegura la mujer que acompañaba al ingeniero en la entrevista. A lo que responde Mora “deja que termine de responder la pregunta”, sin embargo, la conversación que se estaba llevando a cabo concluyó allí.

La reacción de Rodolfo Hernández fue de sorpresa y algo molesto salió de la sala en la que se estaba llevando a cabo la conversación y mientras era sacado del recinto aseguró "yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos y cortamos", le dijo a la asesora.

¿Qué dijo Rodolfo Hernández sobre los procesos que tiene en su contra?

Luego de ese impasse presentado con los asesores del candidato, Rodolfo Hernández decidió tomar unos minutos más para dar una respuesta vehemente y fue enfático con el periodista asegundando que “Usted no puede pretender hacerme esta pregunta para desprestigiarme cuando lo que he hecho es servirle, tengo el alma limpia. Yo no me he robado un peso y nunca me lo he robado y nunca me lo robaré”.