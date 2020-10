Así respondió Carlos Holmes Trujillo en el primer debate de moción de censura

"Aquí el tema del desacato se dio por definido y las autoridades competentes no lo han resuelto. Aquí me han dicho, 'usted desacató, violó la Constitución, es indigno'. Y resulta que la decisión no la ha tomado la autoridad competente", dijo.

Haciendo referencia directa a la orden para pedir perdón el aseguró: "respecto al asunto de gran controversia de si pedí perdón, sí lo pedí: producto de mi consciencia, espontáneo y lo hice a la luz de lo que estaba sucediendo".

Trujillo cuestionó si un perdón espontáneo es menos que un perdón obligado y si "¿un perdón espontáneo, anticipadamente y general, no tiene un valor inmenso desde el punto de vista del mensaje que quiere transmitir un Gobierno?".