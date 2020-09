Asignan presupuesto a la reforma electoral sin ser aprobada en el Congreso

La discusión sobre el nuevo artículo del presupuesto nacional que le permite al Ministerio de Hacienda tramitar las vigencias futuras para la implementación de un nuevo código electoral, pasó a la audiencia pública que se realizó en las comisiones primeras conjuntas.

Los senadores Armando Benedetti, Paloma Valencia y Angélica Lozano entraron en la discusión sobre si era conveniente asignar un presupuesto de aproximadamente un billón de pesos a un nuevo código electoral cuando no se ha empezado a debatir en el Congreso de la República.

La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, catalogó de peligrosa esa asignación anticipada a pesar de los riesgos que han expuesto varias de las organizaciones invitadas a la audiencia pública del código electoral en las comisiones primeras.

"A mi eso me preocupa que las comisiones terceras hayan pupitreado doblarle el presupuesto a la Registraduría, cuando no existe ley del código electoral, ojalá así fuera para las víctimas, para implementar el acuerdo de paz, para la educación y las mil necesidades del país, a mi me parece que más que virtuoso es peligroso porque muchas organizaciones han planteado muchos riesgos que puede generar esta reforma", señaló.

El senador Armando Benedetti del partido de la U salió al paso manifestando que la senadora Ángelica Lozano tiene el mismo discurso para todo y por ser el coordinador ponente del proyecto de reforma electoral, le alegra que se haya tomado esa decisión de las comisiones terceras que discuten el presupuesto nacional para el año entrante.

A paso seguido, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático también se mostró inconforme con la decisión que tomaron las comisiones económicas del Congreso sobre la aprobación presupuestal para una reforma electoral.

"Quiero expresar mi sorpresa de que se aprueben recursos para algo que no existe en la reglamentación. No se si esta es una señal de presión pero para mi esto es algo que genera absoluto rechazo yo creo que la comisión primera no ha tomado una decisión y esto en el Congreso se debe respetar", señaló la senadora Valencia.

El nuevo artículo que fue aprobado en las comisiones económicas del Congreso del presupuesto del 2021 indica: "con el fin de que la Registraduría Nacional del Estado Civil adelante el proceso de implementación del nuevo Código Electoral Colombiano, el voto electrónico en la organización electoral del país, la actualización e implementación del registro civil en línea y el sistema biométrico en las mesas de votación, autorizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectuar distribuciones dentro del proceso de ejecución presupuestal y, de ser necesario, a tramitar las vigencias futuras a que haya lugar, para adelantar estos programas en la vigencia fiscal 2021".