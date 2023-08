Asociaciones de servicios temporales y sindicatos critican el nuevo proyecto de reforma laboral

Varias organizaciones y sindicatos de trabajadores afirmaron que no están de acuerdo con algunos artículos que se encuentran en el nuevo proyecto de reforma laboral, presentado por la ministra de trabajo en la Cámara de Representantes.

Se trata de la Asociación Colombiana de Empresa de Servicios temporales, que mostró su preocupación e inconformidad con esta iniciativa del gobierno al considerar que sigue limitando la tercerización laboral, poniendo en riesgo el empleo formal flexible y que en la actualidad beneficia a más de 448 mil personas con trabajo decente e inclusivo.

“Vemos que hay discriminación, no nos están reconociendo como verdaderos empleadores, por segunda vez el proyecto de reforma laboral no tuvo en cuenta las modificaciones solicitadas con relación al sector y que sigan inconsistencias tan graves como desconocer a las empresas de servicios temporales como verdaderas empleadoras y autónomas, al pretender que las EST no puedan terminar contratos de trabajo como cualquier otro empleador en Colombia”, indicó.

Lea: ¿Por qué el Gobierno radicó a escondidas la reforma laboral?

Afirmó que este proyecto es inconstitucional por la gran cantidad de trabajadores que se verían afectados de ser aprobado.

“Esto es inconstitucional, es un error garrafal, y lo más preocupante, es que ignoraron por segunda vez a un sector que impacta positivamente a más de 448 mil personas con trabajo decente”, señaló.

Pérez, subrayó que fueron varias las solicitudes enviadas a la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez, sin embargo, estas no fueron tenidas en cuenta.

“Quisimos explicar correctamente los términos de la tercerización laboral en Colombia, ya que este tema no lo ha entendido bien el gobierno y por el contrario ataca a una figura que le responde al país con empleo decente. Han sido varios los intentos de lograr una reunión con el Ministerio del Trabajo, pero ni respuesta nos han dado, no nos respetan, no nos tratan bien, y nos siguen ignorando, no es posible que nuestro sector que es uno de los grandes empleadores y que aporta a la formalidad laboral, no sea tenido cuenta”, manifestó.

Dijo que aunque destacan que este proyecto avanzó en algunos aspectos, le falta muchísima más concertación con diferentes gremios de la economía.

“Otra de las preocupaciones para el gremio, es que siguen manteniendo los costos laborales como el despido por justa causa, el derecho colectivo y la insistencia con el contrato a término indefinido; seguiremos defendiendo y trabajando en pro de nuestros trabajadores en misión y sus familias, esperamos que este proyecto sea analizado con muchísimo tacto y concertación, hacemos un llamado para que los congresistas evalúen, revisen y tomen decisiones acertadas frente a un tema tan sensible y de incidencia para Colombia como lo es el empleo. El mercado laboral necesita más flexibilización y menos rigidez”, puntualizó.

La Asociación Colombiana de Empresa de Servicios temporales, afirmó que este sector aporta más de 500 mil puestos de trabajo decentes e inclusivos, aporte a la economía: 10 billones de pesos en pagos de salarios, 2.7 billones de pesos al sistema pensional, 1.7 billones a la seguridad social, aporte a la Inclusión laboral, empleo misional femenino 62%, empleo joven 23% y diversidad laboral 16%.

Le puede interesar: Radican en Cámara de Representantes el nuevo proyecto de reforma laboral

Otras de las organizaciones que ha mostrado su preocupación por este proyecto de reforma laboral es la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que no fueron tenidos en cuenta en la construcción de esta propuesta.

“El nuevo proyecto presentado, es la suma de buena parte del que se hundió en el semestre pasado en el Congreso; por otra parte, es evidente la falta de interés de la Señora ministra Gloria Inés Ramírez para llegar a consensos con los trabajadores, los gremios económicos y la academia sobre los temas que incidirán en los asuntos laborales y las empresas del país”, sostuvo Francisco Burchardt Melo Secretario General la CGT.

Afirmó que se unen a las solicitudes que han hecho diferentes gremios del país.

“Nos sumamos a las solicitudes de los sectores, en aras de verificar el impacto real del nuevo articulado del proyecto en mención, sobre la verdadera generación de empleo, a fin de implementar las medidas para evitar los efectos negativos, dejando claro que sin empresas no hay empleo y sin empleados tampoco es posible la existencia de las organizaciones sindicales", añadió.

Dijo que además rechazan el ataque frontal contra la libertad sindical y el derecho constitucional de asociación.

“Hemos visto que no obstante ser un derecho fundamental, pareciera ser una fijación de este gobierno en desconocerlo, auspiciando el Unicato, que quiere decir Central Única; y se continúa atacando modalidades de trabajo como lo es el Contrato Sindical”, puntualizó.