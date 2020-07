Ataque en Twitter también 'afectó' al programa diario del presidente Duque

Desde las cinco de la tarde de este miércoles ninguna de las cuentas de Twitter verificadas del gobierno de Colombia pudo publicar información. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no envió el reporte diario de casos de coronavirus (en otras redes sociales y en grupos de WhatsApp de periodistas sí lo hizo).

El problema persistió a las seis de la tarde, cuando empezó el programa 'Prevención y Acción' del presidente Iván Duque. Usualmente, la cuenta @infopresidencia va transcribiendo fragmentos de la intervención de Duque o videos con los anuncios más importantes. De igual forma lo hacen los ministerios y las entidades invitadas al espacio. Pero hoy no pudieron hacerlo.

Esto, obviamente, no solo afectó a las cuentas del Gobierno nacional, sino a todas las cuentas verificadas de Twitter (los medios de comunicación, por ejemplo). Un caso es el de la Alcaldía de Cali, que tuvo recurrir al perfil de su Secretaría de Gobierno (que no tiene el chulo azul) para anunciar las medidas de la alerta roja en cinco comunas y el toque de queda para el puente festivo.

Algunos caleños le reclamaron a la @AlcaldiaDeCali por no dar información al respecto, puesto que ya estaban viendo la noticia en todo lado. Sin embargo, como es evidente, no había forma en que la cuenta de Twitter de la Alcaldía pudiera responder en ese momento.

Esta fue la consecuencia más visible del mayor ataque que la red social ha recibido en su historia. Varios perfiles verificados fueron hackeados con mensajes que invitaban a invertir en bitcoins, en una evidente estrategia de estafa, pues entre los afectados estuvieron Apple, Uber, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, entre otros.

A las 4:45 p.m Twitter hizo el primer pronunciamiento oficial al respecto y unos minutos después informó que había inhabilitado la publicación de tuits y el restablecimiento de contraseñas, para solucionar el problema. Aunque la compañía no especificó qué cuentas estaban incluidas en esa restricción, rápidamente todos notaron que eran las de chulo azul.

Finalmente, a las 7:41 p.m., Twitter informó que la mayoría de cuentas ya estaban habilitadas para tuitear de nuevo. Sin embargo, advirtió que ese servicio estará funcionando de forma intermitente ya que el problema inicial aún no se ha solucionado.

Most accounts should be able to Tweet again. As we continue working on a fix, this functionality may come and go. We're working to get things back to normal as quickly as possible.