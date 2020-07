Audio evidenciaría negociación burocrática para cargo de Defensor del Pueblo

El portal de la Silla Vacía dio a conocer un audio en el que se escucha al presidente de la U, Aurelio Iragorri, dando detalles sobre una conversación que sostuvo con el presidente Iván Duque, en la que le solicitaba permitir que el nuevo Defensor del Pueblo sea del partido que él preside.

El fragmento del audio, que tiene unos ocho minutos, señala cómo Aurelio Iragorri le pide al presidente Duque que no deje a su partido por fuera de esa designación, porque es el último cargo importante a nivel nacional que le queda a la colectividad.

“Le ratificamos (a Duque) la importancia de que no nos deje a este partido por fuera, que nos tenga en cuenta y le dije: esta es la última oportunidad o el último cargo que le queda a nivel organizacional de carácter nacional importante, no tenemos nada más Presidente, nada distinto a esa opción”, indica el audio.

El Presidente del partido de la U decidió darle un informe a su bancada de la Cámara de Representantes sobre la reunión que sostuvo con el jefe de Estado para tratar el tema de la terna que enviará para la elección del nuevo Defensor del Pueblo en agosto.

Según lo informado por Iragorri, se da por descartado el nombre de Álvaro Echeverry, quien es ha sido cercano a exministros y personas que fueron altos funcionarios del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

"El Presidente tiene la idea de que si llega a ternar a Álvaro, como bien me lo dijo, no solo Álvaro se despachará en contra del Gobierno Nacional, como parte de la oposición y toda la izquierda, sino que no tendrá el Presidente ninguna garantía al tenerlo a él como candidato a la Defensoría y me lo dijo con estas palabras: yo no soy gue...", señaló Aurelio Iragorri.

Álvaro Echeverry Londoño se desempeña como actual secretario General del partido de la U, el mismo cargo que ostentaba dentro de la U el actual defensor del pueblo, Carlos Negret, antes de ser elegido por la Cámara de Representantes.