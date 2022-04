En medio del debate que se realizó en el Congreso de Asofondos sobre la reforma pensional que debe ejecutar el próximo gobierno, los candidatos presidenciales que asistieron a la cita expusieron sus propuestas en este punto tan sensible para el país, teniendo en cuenta que tres de cada cuatro adultos mayores no logra jubilarse.

Entre las propuestas más destacadas de Ingrid Betancourt está aumentar la edad de pensión a los 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

Cabe mencionar que actualmente las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62, con 1.300 semanas de cotización, es decir cerca de 25 años de trabajo.

Asimismo, la candidata planteó un seguro de vejez que permita una cobertura universal del sistema pensional, con un monto de $480.000 mensuales por persona en edad de retiro.

"Tenemos que lograr que quienes no cumplen las 1 .300 semanas de ley puedan beneficiarse con una mesada cercana a los 800 mil pesos al mes y no queden desprotegidas", dijo.

Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó reforma al nuevo Código Electoral

Por su parte, el candidato Sergio Fajardo propone un apoyo económico de 500 mil pesos mensuales para las personas mayores de 65 años que no tienen ingresos. “Esto es un salto grande comparado con los 80.000 que se entregan en Colombia Mayor", dijo.

De acuerdo con el candidato, el subsidio iría para 3,6 millones de personas con recursos por $18 billones. "Lo tenemos que hacer porque es una obligación como sociedad", explicó.

Concluyó que su propuesta incluye un nuevo modelo de desarrollo productivo que dé respuesta a las desigualdades del país en pobreza y desempleo estructural.

Para el candidato de Salvación Nacional, Enrique Gómez, es necesario incentivar el ahorro. “Hay que transformar el concepto de ahorro, ese sistema de paradigmas laborales y exceso de prestaciones sociales no funciona. Yo hablo de flexibilización laboral, el régimen y de pensiones nos muestra que el 65% de la población está en la informalidad y no quiere hacer el tránsito".

Agregó que "subsidio permanente es el facilismo permanente de cualquier gobernante, lo que demuestra la incapacidad productiva. No podemos seguir sacándole el cuerpo a los problemas estructurales".

" Yo reduciría drásticamente Colpensiones como entidad que no me gusta y que no la creo tan eficiente. Hay unas porciones de la población que se quedan con el privilegio, desconociendo el derecho de los demás".

"Mi mensaje es que no debemos despreciar lo que hemos logrado con 17 millones de ahorradores, pero todos ustedes tienen que cambiar de actitud, el hecho de que esté ganando Petro en las encuestas no quiere decir que el sistema esté mal", concluyó.

Entre tanto, el candidato Federico Gutiérrez, consideró importante lograr un sistema que tenga cobertura y sostenibilidad. Para ello propone eliminar los subsidios a las pensiones más altas y una reforma con proyección a la vejez los más pobres.

"La idea es poder llegar a coberturas de tres millones de adultos mayores con una base de subsidio de $330.000 mensuales de manera gradual. Se necesita la reforma y dar garantía para que el sistema sea sostenible en el tiempo", comentó.

La propuesta de Gutiérrez también busca garantizar esa pensión a los jóvenes, pero agregó que es importante hacerlo con ingresos a través de la formalidad laboral.

Lea también: Más de 20 mujeres denuncian haber sido víctimas del 'loco de la moto' en Pereira

"Hay que hacer esa reforma pensando en los que vienen y en los que ya se quedaron por fuera, que son tres millones de adultos mayores en condición de pobreza", dijo.

El candidato Rodolfo Hernández señaló que "estamos en una crisis, es una bomba de tiempo con mecha corta cuando tenemos comprometidos $50 billones en subsidios. La pregunta que hay que hacerse es quién generó esto".

También se refirió al programa Colombia Mayor y manifestó su preocupación frente al hecho de que tiene 1,7 millones de personas con US$1,5 billones. En ese sentido, sostuvo que la única manera de tener estabilidad en los ingresos es que "los pobres tengan plata".

"Si inyecta plata en la base, hay consumo y la economía se mueve, lo que genera producción, demanda y transformación logística. Eso genera una estabilidad en los industriales para que muevan sus inventarios", concluyó.