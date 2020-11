En carta abierta, Aurelio Iragorri anunció su renuncia a la presidencia del partido de la U más no a la colectividad, aduciendo que dejará el escritorio para estar más cerca a la gente.

Aurelio Iragorri dijo que luego de padecer Covid-19 cree que la vida le dio una nueva oportunidad para trabajar por fuera del escritorio.

"Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”, indicó Iragorri.

Iragorri expresó que visitará las regiones del país para defender los principios del partido y construir una agenda programática. El hasta hoy presidente de la U, manifestó que no dejará su militancia ni su relación con el partido, sino que le dará nuevos rumbos a su labor política.

“La Unidad no es una persona, no es un nombre, la Unidad somos todos los que creemos que la política sigue siendo una oportunidad para transformar positivamente a Colombia y generar los cambios que los colombianos necesitan” afirmó Iragorri.

En su carta, Iragorri criticó la nueva forma de hacer política de algunos sector en el país porque están generando mayor división y polarización.

“Estoy convencido de que el país que nos está dejando la pandemia nos debe sacar de la discusión entre el sí y el no, entre la guerra y la paz, entre izquierda y derecha; entre el pasado y más pasado. Nos debemos poner a repensar la productividad, la competitividad, el libre desarrollo de las empresas, la lucha por la equidad, contra la pobreza, en la generación de empleo, en la consecución de recursos para disminuir los índices de pobreza, cada vez más graves, la reactivación del campo, la defensa de nuestras comunidades y la vida de nuestros líderes sociales", indicó Iragorri.

El partido de la U realizará su Congreso Nacional en la segunda semana de noviembre donde se elegirá la nueva dirección del partido que estaría en cabeza de la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.