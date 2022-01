Avanza depuración del censo electoral: registrador nacional

Este martes, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, señaló que la depuración del censo electoral, trabajo que viene adelantado la entidad junto con el Dane, avanza de manera satisfactoria y rápida. De acuerdo con Vega Rocha, se han encontrado cerca de 300 mil cédulas de personas fallecidas.

"Vamos muy bien, ya encontramos cerca de 300 mil personas que estaban fallecidas en el censo electoral, de la revisión de los venezolanos que adquirieron la nacionalidad de manera ilegal, cerca de 42 mil cédulas que se anulan y hemos encontrado una depuración de 700 mil cédulas que no han sido renovadas".

Le puede interesar: Corte Suprema reprograma declaración de Aida Merlano en proceso contra Arturo Char

Explicó también que "por primera vez el censo no se va a incrementar de la forma que habitualmente se hace, sino se va reducir con esta depuración de cerca de casi un millón de cédulas que se van a anular", dijo.

Sobre el balance de inscripción de cédulas, Vega Rocha informó que 1'600.000 personas cambiaron su lugar de votación.

"Hemos encontrado que cerca de 200 mil cédulas tienen inconvenientes de que fueron hechas por una misma persona, por varios grupos, igualmente con un mismo número de celular, con un mismo correo y al momento de hacer la validación, pues obviamente no están apareciendo esas personas, lo que nos da la alerta temprana de que esas personas se inscribieron de manera fraudulenta y obviamente enviaremos eso a la Fiscalía para que se investigue", sostuvo.

En su declaración, aseguró que la Registraduría ha venido trabajando en el Plan de Garantías Electorales para "acabar con la desinformación de los presuntos fraudes electorales que no existen y no van a existir".

Lea también: Colombia sigue estancada en lucha contra la corrupción: Transparencia por Colombia

"Este plan de garantías se presenta con depuración del censo electoral, mayor creación de mesas de votación y puestos de votación, inclusión de las nuevas plataformas digitales, igualmente asignación nueva de los jurados de votación incluyendo a estudiantes universitarios. Todo esto hace parte del plan de garantías para las fuerzas políticas y para la ciudadanía", dijo Vega Rocha.

Revocatoria Daniel Quintero

Finalmente, el registrador Vega se refirió a la revocatoria contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero. "Desde el punto de vista de la Registraduría, nosotros certificamos ya técnicamente el número de apoyos de las firmas, estoy con conocimiento a través de los medios de comunicación, de que hubo un fallo de tutela que aún no ha sido notificado estamos esperando eso", indicó.

Sostuvo que "ya hoy en qué se encuentra la revocatoria: para que se pueda convocar la votación se requiere la certificación de las firmas y la certificación del Consejo Electoral de las cuentas de campaña. La información que me comunicó el Consejo Electoral la demanda pasada es que suspendieron la certificación hasta hacer una investigación por una posible violación al tema de financiación del comité promotor. Una vez el Consejo Electoral defina y expida la certificación teniendo firmas y cuentas podremos convocar la votación por ahora estamos en manos del Consejo Nacional Electoral".

Y puntualizó que "no he sido notificado pero lo que sí puedo decir oficialmente es que hasta que el Consejo Nacional Electoral no certifique las cuentas, no se puede convocar la votación, estamos en manos del consejo Nacional Electoral", dijo Vega Rocha.