Avanza en el Congreso proyecto que permite acabar el matrimonio de forma unilateral

En Cámara de Representantes se aprobó, en segundo debate, la iniciativa que plantea cesar el matrimonio unilateralmente, lo que quiere decir que no se necesita el consentimiento de la pareja completa para llegar al divorcio.

La representante María Fernanda Carrascal señaló, por su parte, que “¿así como nos casamos nos divorciamos?, obviamente. Particularmente, las mujeres porque somos quienes tomamos generalmente la iniciativa del divorcio, porque somos quienes estamos presas de la dependencia económica”.

La iniciativa plantea que uno de los cónyuges puede, de manera unilateral y sin precisión de su pareja, dar por terminado el contrato de matrimonio ante una notaria.

Además señaló que en el país el 12.3% se incrementó los asesinatos contra las mujeres, ya que “fueron asesinadas por la violencia machista entonces”, y añadió: “yo les pregunto, ¿hay que tener a las mujeres aprisionadas en matrimonios para que tengan sustento?”.

“Cómo así que estamos en el siglo XXI propiciando la esclavitud marital, eso no tiene sentido, eso no es aceptable, eso no lo podemos permitirme tolerar”, afirmó el representante José Octavio Cardona.

Entre tanto, califican de “progresista” la iniciativa, porque plantea modificar la institución como la iglesia y que permitiría salvar vidas de las mujeres “violentadas por sus parejas sentimentales”.

De acuerdo a cifras entregadas por el Pacto Histórico: 97,354 mujeres valoradas por lesiones agresiones, 16,402 por violencia interpersonal, 15,644 por presuntos delitos sexuales, 8534 por violencia intrafamiliar y 394 casos de suicidio, por presunta violencia al interior del hogar.

“La gente tiene derecho a ejercer sus libertades constitucionales de tal manera que como se casaron se pueden divorciar”, señaló por su parte el representante Pedro Vaca, del Pacto Histórico.

La iniciativa, tras su paso por la Cámara de Representantes, llega a la Comisión Primera de Senado y posteriormente a discusión en la plenaria del Senado de la República.