Avanza investigación por disparos a esquema de seguridad de Piedad Córdoba

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos en los que se disparó contra el esquema de seguridad de la exsenadora Piedad Cordóba, en la noche del miércoles.

Según la mandataria de los capitalinos, la Policía capturó a uno de los delincuentes que intentó cometer "un hurto a su equipo de escoltas. Ellos están a salvo y Piedad también. Investigaremos a fondo los móviles de los delincuentes y los someteremos a la Justicia", expresó López.

Sin embargo, minutos después, la propia mandataria volvió a escribir en su cuenta de Twitter, una respuesta a un trino de la exsenadora Piedad Córdoba, en el que se pregunta: "sobre los hechos de anoche, agradezco la reacción de la Policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco. ¿Quién moviliza ocho hombres armados en varios vehículos".

"Tienes razón. Por eso la @PoliciaBogota y autoridades judiciales están adelantando la investigación. Afortunadamente se pudo capturar a uno de los delincuentes que atacó tu esquema de seguridad lo cual nos permitirá establecer los móviles, autores, etc", le respondió López a Córdoba.

Afortunadamente se pudo capturar a uno de los delincuentes que atacó tu esquema de seguridad lo cual nos permitirá establecer los móviles, autores, etc. https://t.co/ViEsybBN07 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 1, 2020

Cabe señalar que, en diálogo con RCN Radio, uno de los escoltas de la exsenadora relató que, "estábamos ya terminando turno, ya habíamos dejado a la jefe (Piedad Córdoba) en su casa y nos dirigimos hacia mi residencia. Una vez me bajé de la camioneta, llegó por mi lado un carro de marca jetta, y se bajaron tres sujetos armados, me dijeron que les entregara el arma, por detrás me salieron otros seis, me requisaron y me dijeron que si me movía me mataban".

También relató que, "me monté de nuevo en la camioneta y emprendimos la persecución hasta la Avenida Primero de Mayo con 50, y allí los perdimos de vista entre el tráfico", agregó el escolta.