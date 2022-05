Avanza ley ‘Julián Esteban’ que busca implementar una política de seguridad vial

En el Congreso de la República está en curso el proyecto 408 del 2021, que busca implementar una política de seguridad vial y que ha sido sub nombrada como “proyecto de ley Julián Esteban”, en nombre del pequeño fanático de Egan Bernal, que murió en julio de 2021, mientras entrenaba en su bicicleta, en la vía que conecta a Zipaquirá-Cajicá.

El proyecto tiene como ponente a la senadora Ana María Castañeda, impulsado por la iniciativa “Conduce a 50, Vive al 100”. En este momento, la iniciativa pasó a segundo debate en el Senado y solo hacen falta dos debates para convertirse en ley.

Lo que busca el proyecto es implementar una política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro. Podría llevar ajustes a límites de velocidad, cambios en las licencias de conducción, entre otros.



Por su parte, Fernanda, la madre de Julián, afirmó que agradece el homenaje de bautizar la ley con el nombre de su hijo.

“En una reunión me preguntaron si estaba de acuerdo con ponerle su nombre a la ley porque creían que lo de mi hijo era una caso emblemático. A mí me pareció una bonita obra, me gusta el contexto del proyecto y espero, de todo corazón, que salga bien para que recordemos a los que han fallecido en siniestros viales, no como números, sino como lo que eran: personas”, explicó.