Balance del Congreso: ¿Cómo le fue a la agenda del Gobierno Petro?

El pasado 16 de diciembre terminaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República, en las que se aprobaron varios proyectos de ley y de acto legislativo impulsados por el Gobierno Nacional.

Al respecto, diferentes sectores políticos presentaron un balance sobre cómo le fue a la administración del presidente Gustavo Petro en este año que termina y cómo están las cargas para continuar con el trámite de las mismas a partir de febrero del próximo año.

El presidente del Senado, Roy Barreras, calificó como exitoso el primer periodo de la legislatura, porque las ‘reformas del cambio’ están avanzando satisfactoriamente.

“La totalidad de las reformas del cambio han sido aprobadas en esta legislatura y además en una batalla épica logramos prohibir el maltrato animal en Colombia. Aprobamos el Ministerio de la Igualdad, la reforma política, el tratado de Escazú, la ley de paz total, la reforma tributaria, creo que le hemos cumplido a los colombianos”, indicó.

El representante Alejandro Toro dijo que las sesiones han sido históricas, porque se logró destrabar el trámite de algunos proyectos que estaban enredados.

“Lo que hemos logrado es histórico en estos seis meses, el proyecto de Escazú estuvo detenido durante casi dos años, votamos paz total con cambios realmente estructurales como el servicio social para la paz, votamos una reforma tributaria que redistribuye los recursos para los más desposeídos del país y cobra a quienes más tienen”, sostuvo.

Sin embargo, para la oposición, el Gobierno del presidente Petro en materia legislativa no ha sido el mejor. Cuestionan proyectos como la reforma tributaria, que para el senador Miguel Uribe, afectará a la clase menos favorecida.

“Las dos herencias de Gustavo Petro son la incertidumbre y desconfianza en el mercado, que nos ha hecho el país menos competitivo de la región y de la OCDE, poniendo en riesgo el empleo y aumentando la pobreza y poniéndole más impuestos a la comida cuando hay inflación y hambre. Este Gobierno de manera irresponsable hace que la plata, a los colombianos de menores ingresos, no le alcance para comer. Por otro lado, la inseguridad absoluta, es premiar al vándalo, al bandido y castigar a la gente buena, trabajadora, al estudiante”, señaló.

La senadora Paloma Valencia cuestionó que el talante de este Gobierno sea el no reconocer que hay cosas que están funcionando bien y no deberían acabarse.

“No me gusta de este Gobierno esa tendencia que tienen a acabar con todo, no les gustan las Fuerzas Armadas, entonces las persiguen, les sacan los generales, no les gusta el sistema de salud y lo quieren acabar, prohíben la exploración de petróleo y gas, yo creo que uno puede construir sobre lo construido porque tienen que reconocer que Colombia tiene cosas que están bien”, dijo.

Entre los proyectos aprobados que más se destacan en este periodo legislativo, se encuentran la reforma tributaria, la ‘ley de paz total’ o de orden público y algunos actos legislativos como la creación de la jurisdicción agraria, la regulación del cannabis recreacional de uso adulto y la reforma política, a los cuales les resta su aprobación en cuatro debates a partir del mes de marzo.

Se espera que en febrero sean radicados otros proyectos de corte social como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo y la iniciativa que permite el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales.