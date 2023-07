Bancada Verde sigue dividida y aún no define quien será el presidente del Congreso

La bancada de la coalición Verde-Centro Esperanza se reunió este miércoles para tratar de escoger al candidato único que ocupará la Presidencia del Congreso a partir de este 20 de julio.

Sin embargo, la colectividad no pudo tomar una decisión por varias razones, una de ellas es que están divididos en torno a tres aspirantes y la otra porque no pudieron estar presentes todos los miembros de la colectividad.

Hasta el momento, de manera oficial los senadores Angélica Lozano, Iván Name e Inti Asprilla están compitiendo por quedarse con el mando de la mesa directiva en este segundo año y los votos dentro de la bancada están repartidos.

La senadora Andrea Padilla dijo que se reunirán nuevamente el próximo 18 de julio para tratar de escoger a un candidato único, ya que de lo contrario tendrían que irse a voto limpio en la plenaria.

“Ese es el temor, que no haya un acuerdo y entonces el 20 de julio haya una ruptura en la postulación de nombres, pero todos estamos de acuerdo en que es el momento del Partido Alianza Verde y de la coalición Centro Esperanza, en que tenemos que ratificar esa vocación de poder, para honrar los acuerdos hechos con los otros partidos políticos y queremos llegar con un solo nombre para postular el 20 de julio”, indicó.

Fuentes indican que los dos candidatos más fuertes hasta el momento son Iván Name y Angélica Lozano. Name ha venido picando en punta en los últimos días porque su nombre no genera residencia dentro de la bancada y mucho menos en otros partidos políticos, que lo ven como una persona independiente y crítica del Gobierno de Gustavo Petro.

Lozano también cuenta con el apoyo de algunos congresistas, pero el hecho de ser la esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, podría jugarle en contra, ya que algunos sectores interpretan que eso sería darle el control del Congreso a la mandataria de la capital.

Se espera que el próximo 18 de julio los verdes logren concretar un acuerdo para que el día de la instalación de sesiones puedan llegar con un candidato único para comandar el Senado de la República.