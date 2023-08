Banco Agrario se transformará en ‘Banco Agrario y Popular’ con mayores créditos: Petro

Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció que el Banco Agrario, además de cambiar su nombre, deberá avanzar en el otorgamiento de mayores y mejores créditos para la economía popular del país, con tasas accesibles.

“El Banco Agrario se va a transformar en Banco Agrario y Popular. Para ello hemos determinado que fondos, que son del presupuesto y se guardan en la banca por ahí, a veces hasta tiempos largos, o en el Banco de la República, se pongan en el Banco Agrario para que haya un mecanismo mucho más grande, en un volumen mucho mayor de préstamos a tasas de interés subsidiadas para la economía popular, no solamente rural, el campesinado para producir alimentos”, manifestó.

El jefe de Estado insistió en que "el Banco Agrario y Popular, por tanto, tendría que volverse el banco más grande de Colombia y la capacidad de entregar créditos debería ser mayor que la del Grupo Aval, solo que esos créditos no irían a los Odebrecht del país, sino a ustedes, hombres y mujeres de la economía popular”.

Lea también: Petro y Sarabia, la relación 'inseparable' que regresa a la Casa de Nariño

A lo anterior, Petro aprovechó la oportunidad para defender la reforma laboral que se tramita en el Congreso, a cual según él permitirá dignificar el trabajo de miles de colombianos.

"Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 como creemos nosotros que termina", añadió.

Dijo que si se hace eso "echan a los trabajadores y se crece el desempleo, mamola, quién dijo eso, de dónde sacaron esa teoría estrambótica, eso no existe en el pensamiento económico".

Lea también: Segunda Marquetalia advierte que no se someterá a la justicia y pide corregir decreto de cese el fuego

Finalmente, insistió en que la reforma laboral busca que haya más trabajadores para complementar la jornada y que en cambio de haber un sólo trabajador que se ocupe de todo, haya dos.