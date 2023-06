Benedetti: Cancillería le suspende pagos de honorarios por "ausencia injustificada" de la embajada

El diplomático señaló que no conserva su cargo ni por el fuero que le da el cargo ni por el sueldo. “He informado a la Cancillería mi renuncia al pago de cualquier concepto por viáticos. Quiero ser explícito: No conservo el cargo por el fuero, ni por el sueldo”, dijo Benedetti.

Sin embargo, dio a conocer que el proceso de empalme con el embajador entrante, Milton Rengifo, se dará desde la capital de Colombia y no en Caracas, oficina natural y centro de operaciones.

“Adelantaré, desde territorio colombiano, el proceso de entrega y empalme de la Embajada en Venezuela”, recalcó.

El otrora senador, también dijo que, en medio de las procesos que adelanta la justicia en Colombia en su contra, “nunca ha dudado de la imparcialidad de la Corte excepto de la magistrada Lombana quien ha demostrado su interés personal en mis procesos”.

“En todos los años que me desempeñé como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial”, dijo en su cuenta de Twitter.