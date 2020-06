Benedetti caza pelea con magistrada Cristina Lombana

Durante la plenaria del Senado que se desarrolló este martes, el senador Armando Benedetti tomó la palabra para hacer unas serias acusaciones contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.

Según Benedetti, la funcionaria judicial emprendió una persecución en su contra. “Ya me tiene mamado porque no tengo garantías. Y respeto a la Corte y ayudé a crear la doble instancia (…) Y le repito, no creo es en ella, no en la Corte, ni en la Sala Penal, ni en la de Instrucción, pero la recusé y sus compañeros no me aceptaron la recusación”, sostuvo.

El senador Benedetti dijo que la magistrada Lombana le abrió varias líneas de investigación y está indagando a alrededor de 300 personas de su círculo cercano.

“Ni una sola prueba, ni un solo testigo tiene la magistrada Cristina Lombana para estar investigando a todo mi núcleo familiar, a todo el que me ha salido”, indicó.

Y añadió: “Esa señora me unió seis, siete casos, me metió otros tres casos de personas que conozco. O sea, me lleva 10 casos y ahora se ha puesto a revisar toda mi vida desde que tengo 18 años, porque ella está segura de que algo hice malo”.

En la plenaria del Senado, el expresidente Álvaro Uribe también mencionó a la magistrada Lombana, al referirse al caso del hacker.

“Desde el año 2014 me investigan por el caso del hacker y nada han podido encontrar. Me enteré del tema del hacker cuando estalló el escándalo (…) Desde esa época me está investigando la Corte, eso lo tuvo mucho tiempo el magistrado Barceló, eso no lo han engavetado, han hecho cuantas pruebas se les ha ocurrido, nada han encontrado y nada encontrarán”, sostuvo.

“Cuando se creó la doble instancia, eso lo pasaron a la Sala de Instrucción y ahí le llegó a la magistrada Cristina Lombana y en el mes de diciembre o enero llegó un anónimo y la magistrada Lombana le vinculó ese anónimo al proceso del hacker, han hecho muchas investigaciones en las Fuerzas Armadas, buscando mi vinculación con el hacker y cualquier relación con los perfilamientos y mirando a ver si yo he sido el beneficiario de esas interceptaciones y nada han encontrado”, añadió.

El senador Uribe cuestionó que se haya hecho escándalo por la indagación preliminar que abrió en su contra por los perfilamientos, dos días después de que hubiera reiterado sus denuncias sobre el caso Odebrecht.

El senador Gustavo Bolívar también cuestionó a la magistrada Lombana por la forma como actuó en la investigación que se le adelantaba en su contra por la obra El Bronx, para determinar si la escribió siendo o no congresista.