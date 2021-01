Continúa generando polémica la renuncia que presentó Ángela María Robledo al movimiento Colombia Humana, luego de haber sido la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales.

Su dimisión ha provocado duras críticas en las redes sociales y algunos senadores del petrismo han lanzado ciertas indirectas por cuenta de que Robledo podría volver a aterrizar en el partido Verde para ser precandidata presidencial, colectividad a la que pertenece la alcaldesa Claudia López, con quien tuvo algunos roces en el pasado.

En contexto: Ángela María Robledo se desmarca de Petro y anuncia su precandidatura presidencial

El congresista Armando Benedetti, quien ahora hace parte de la bancada de Colombia Humana, con la irónica frase de “siempre hay un trino”, recordó que en el 2018 la entonces senadora Claudia López de la Alianza Verde, criticó duramente a Robledo por haber hecho alianza con Petro en las presidenciales, en respuesta a unos ataques que le había lanzado la propia Ángela María.

Cabe mencionar que en el pronunciamiento hecho en Twitter, López escribió en su momento que “Tanta pantomima. Supuesta invitación al ‘diálogo’ para disfrazar una mera ambición personal. Era más simple la verdad y la franqueza”.

Por su parte, Robledo respondió en ese momento que “reconozco en Claudia López una mujer valiente, pero lo que hoy dice de Gustavo Petro no es de valientes, es de irresponsables”.

Lo que llama la atención de este recordatorio, es que en caso de que la representante Ángela María Robledo vuelva a la Alianza Verde, podría ser de nuevo copartidaria de la alcaldesa de Bogotá, quien fue elegida con ese aval.

También se pronunció el senador Gustavo Bolívar, quien asegura que respeta pero no comparte la posición expresada por la congresista en su carta de renuncia.

Mis mejores deseos para Ángela María en su nuevo camino político.



Leí su carta y comparto sus términos pero no es cierto que en Colombia Humana no haya espacio para la lucha feminista.



4 concejalas de Btá y 2 congresistas demuestran q aquí la igualdad no es solo un discurso.