Benedetti llama HP a Gustavo Bolívar y sale de coalición petrista

Esta inesperada solicitud tuvo una dura respuesta de Armando Benedetti, quien utilizó una fuerte expresión en contra del senador de la Colombia Humana: lo llamó desleal y HP. "Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa", dijo Benedetti, que anunció su retiró del Pacto Histórico.

Benedetti, además, cuestionó a Gustavo Bolívar por confiar en la investigación en su contra, toda vez que la adelanta la magistrada Cristina Lombana.