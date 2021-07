Benedetti pide ampliar su indagatoria ante la Corte Suprema

Luego de que se adelantara la indagatoria del senador Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que se adelanta por supuesto enriquecimiento ilícito, el congresista presentó una solicitud para que se adelante una nueva diligencia.

Así lo informó su abogado, Miguel Ángel del Río, quien dijo que tienen suficientes elementos para desvirtuar las acusaciones que se han hecho en contra del legislador.

“Es importante precisar que el día de la indagatoria se hizo entrega por parte de esta defensa de un informe contable bastante preciso y estructurado, que tenía como propósito desvirtuar los argumentos esgrimidos por la Corte en su informe de marzo de 2021, que hablaban de un enriquecimiento ilícito injustificado”, indicó.

Agregó que “lo que busca este informe es desvirtuar cada uno de esos aspectos, fundamentalmente que no se tuvieron en cuenta los ingresos por cesantías del senador, que no se tuvieron en cuenta la venta de un bien inmueble por parte del senador, que se confundieron dineros de la campaña política con dineros de sus cuentas personales, que no se tuvieron en cuenta préstamos de entidades bancarias que ingresaron al torrente financiero del senador”.

Del Río manifestó que existen elementos suficientes para justificar movimientos de alrededor de 3.000 millones de pesos en las finanzas del senador Armando Benedetti en los últimos años, para lo cual solicitó ampliación de indagatoria.

“Solicitamos ampliación de indagatoria para precisar no solamente eso, sino otros aspectos fundamentales de su intervención y objetaremos mediante un documento el informe presentado por la Corte mediante la consideración de un error grave en la consecución de ese informe”, indicó.

Este proceso está siendo adelantado por la magistrada Cristina Lombana, quien ha sido señalada por el propio parlamentario de adelantar una persecución política en su contra.