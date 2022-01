Betancourt podría regresar a coalición para evitar incertidumbres por doble militancia: De la Calle

El exvicepresidente y exjefe negociador del Acuerdo de Paz con las Farc, Humberto de la Calle, aseguró que una salida para evitar dudas e inquietudes sobre la posible incurrencia en doble militancia al apoyar a la coalición Centro Esperanza, es que Ingrid Betancourt regrese a la colectividad.

En diálogo con RCN Radio, De la Calle explicó que “una salida es que Betancourt no se presente o que regrese a la coalición, me parece que eso evitaría estas dudas e incertidumbres. Esto no es una aventura, no puedo mantener una candidatura solo como una especie de juego de suerte y azar”.

“Entre tanto, yo seguiré mi campaña porque espero que el Consejo Electoral resuelva rápidamente esta cuestión, pero es bueno consultar porque lo que no es bueno es que yo llegue al Senado como el llanero solitario. Acá lo importante es mantener el carácter colectivo de una empresa política que busca darle salida a millones de colombianos”, agregó.

Frente a la salida de Ingrid Betancourt de la coalición, De la Calle manifestó que “se tiene un sentimiento de riesgo muy grande. Yo siento que esto le ha hecho daño. Yo confío en que pasemos esta turbulencia. Ojalá el Consejo Electoral decida rápidamente y la Coalición con o sin mí candidatura, logré superar esto”.

“Yo veo a la Coalición en el plan de recobrar el tiempo perdido entre otras cosas, porque es algo lamentable. Hemos perdido tiempo para las propuestas y para lo que los colombianos quieren oír. Ojalá esto se supere, pero yo no puedo dejar de reconocer que daño sí se ha presentado”, aseguró.