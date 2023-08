Biólogos ya no podrían investigar en animales: proyecto de ley genera alerta en científicos

"Los artículos 10 y 11, que son los más problemáticos de todos, porque básicamente no dejan utilizar animales en investigación, docencia y estudios biológicos; y el artículo 27 porque prohíbe el sacrificio de animales para los mismos fines. Esto no solo afecta las ciencias biomédicas, afecta los estudios de taxonomía, ecología, sistemática, biotecnología. En todas estas áreas se manipulan animales y reitero, no es por capricho ni sin ética", reiteró la especialista.

Estas palabras fueron acompañadas por otros expertos que también se pronunciaron sacar el proyecto. Así lo expresó Antonia Santos, reconocida bióloga colombiana. "En el artículo 27 anulan el ejercicio y la investigación de la biología y sus áreas. Ni entomólogos, malacólogos, herpetólogos, ictiólogos, ornitólogos, etc., podrán hacer estudios biológicos", dice Santos.

