“Buena suerte necesita él”: la respuesta de los partidos a Gustavo Petro por reforma a la salud

Insistió en que la colectividad no respaldará la reforma a la salud, porque la totalidad de las 133 proposiciones que hicieron para mejorar la iniciativa, no fueron aceptadas.

“La bancada conservadora, después de ocho reuniones y seis semanas de estudio, ha entregado documentos muy serios en donde hace análisis técnicos y por eso consideramos que no votamos la reforma a la salud. Los partidos han entregado los documentos y hemos estudiado los artículos y en las condiciones en que está la reforma, el partido decidió en la bancada no votarlo y esa es la decisión que se mantiene”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Partido de 'la U', Dilian Francisca Toro, lamentó que no se haya logrado un acuerdo con el Gobierno Nacional e insistió en que la reforma a la salud no puede salir adelante tal y como quedó planteada en la ponencia final.

“Sí, se necesita una reforma a la salud, pero una que nos lleve al futuro, no una que nos devuelva al pasado. Propusimos, dialogamos, privilegiamos el entendimiento pero no se logró. ¡Reforma sí, pero no así!”, respondió.