"Cada cual por su cuenta": Petro y el nuevo 'regañó' a sus ministros

Son muchas las críticas que ha recibido el Gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de varias controversias, como lo son declaraciones del ministro de Salud, o el fiasco del Ministerio del Deporte en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

Precisamente, en medio de muchas críticas que rodean a varios funcionarios del Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su descontento ante la falta de cohesión y enfoque en los informes presentados por sus ministros.

En un tono firme, el mandatario colombiano destacó la necesidad de alinear los esfuerzos ministeriales hacia la construcción de una agenda territorial que responda a las verdaderas necesidades de la población.

"He visto un poco de hojas, donde cada ministerio trata de decir, hoy traemos tanto, esto, esto, esto, cada cual por su cuenta. Unas importantes, otras no tanto, como tratando de cumplir una tarea. Y eso no es de lo que se trata este esfuerzo. El esfuerzo que estamos haciendo aquí es para construir la agenda territorial con la población", declaró el presidente Petro desde Tumaco, Nariño.

El jefe de Estado hizo hincapié en la importancia de coordinar los esfuerzos ministeriales para lograr una acción gubernamental más efectiva y centrada en las necesidades reales de la ciudadanía. Petro instó a sus ministros a trabajar de manera colaborativa, subrayando que la sinergia entre los distintos sectores del gobierno es esencial para alcanzar los objetivos planteados.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Petro le da un jalón de orejas a sus ministros. En diciembre pasado, La FM reveló que durante el corte de cuenta de 2023 el 15 de diciembre, Petro le hizo reclamos a las carteras de Educación y Planeacion Nacional.

