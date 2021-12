Caída de 'Romaña', golpe trascendental para la disidencia ‘segunda Marquetalia’

Una de ellas, Amalia de Márquez dice que se quedó esperando la verdad sobre lo ocurrido con su hijo Enrique Márquez, secuestrado en 1999 y cuya muerte en cautiverio fue confirmada por el propio Romaña en 2018.

“Nunca quisieron decir nada, solo ese día dijo que ya no estaba y ese día lo creí, me dije Jorque Enrique ya no está y este señor dijo que él quería venir a hablar con nosotros, que los restos era muy dispendioso encontrarlos y ese día dije, no más, esa gente nunca ha tenido palabra y los que hemos sufrido somos nosotros”, señala.

Con la firma del Acuerdo de Paz, en 2017 Romaña también llegó a un espacio territorial en Tumaco, en Nariño, pero pronto se convirtió en un crítico del proceso.

Le puede interesar: Los emojis que más fueron utilizados en el 2021

Luego de partir hacia La Uribe en el Meta, finalmente se une a la autodenominada Segunda Marquetalia y llega hasta el Estado de Apure en Venezuela, zona en la de acuerdo con varias versiones, murió.

Kyle Jhonson, investigador y cofundador de la organización Respuestas al Conflicto (CORE), revela que “es un golpe en la estrategia militar, en los intentos de expansión de la Segunda Marquetalia, es un golpe muy fuerte y también en lo político, Romaña sabe manejar comunidades, sabe tener una base social y aprovecharla, y de eso sabe más que Márquez, era una de los estrategas más importantes de la organización”.

Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, figura con al menos 30 procesos penales en su contra, por delitos entre los que está terrorismo, homicidio, narcotráfico y testaferrato, entre otros.