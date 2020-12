La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate los casi 260 artículos de la Reforma Electoral presentada por la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno.

Luego de dos días de largos debates en el salón elíptico, la Cámara de Representantes aprobó la actualización del viejo código electoral de 1989 y creó la paridad de género en las listas conformadas por los partidos políticos en elecciones.

Las próximas listas para las elecciones de 2022 tendrán que ser conformadas con el 50% mujeres y 50% hombres.

El registrador Nacional, Alexander Vega, agradeció a los 18 ponentes y sus asesores que pasaron largas noches de trabajando en la elaboración de los informes de ponencia y el estudio de las 2000 proposiciones que se le presentaron al proyecto de reforma electoral.

"A los partidos de colación, independientes, de oposición, a la sociedad civil y el agradecimiento es para todo Congreso de la República porque quedó un gran texto y no era fácil por algo hace más de 30 años no se reformaba el Código. Hicieron un trabajo arduo aquí no se pupitreó nada y se llegó al mayor consenso", afirmó el Registrador.

"Este es el primer código de la pos-pandemia, se pensó en las próximas generaciones, los próximos registradores son los que verán los frutos de este código", señaló Vega.

Este proyecto del nuevo Código Electoral, al que le queda el debate de la plenaria del Senado la semana entrante, tuvo amplios debates en diferentes artículos que tiene que ver con la inclusión de sectores étnicos y población diversa.

Una de las grandes discusiones libradas por la oposición y sectores independientes tenía que ver con el aumento de cargos de funcionamiento en las registradurías del país y la posibilidad de que el Presidente de la República disponga de la reestructuración de esa entidad del Estado.

Miembros de la mayoría de los partidos políticos de todos los sectores, llegaron al acuerdo de eliminar el artículo que le daba facultades extraordinarias al Primer Mandatario para disponer de cargos en las Registradurías del país.