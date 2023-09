Cámara de Representantes aprobó ponencia positiva de la reforma a la salud

Ponentes

El congresista Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud, en su exposición criticó el papel de las EPS que han presionado al sistema de salud para exigir más recursos económicos.

“En el 2020 las EPS manejaron recursos públicos por más de 55 billones de pesos por concepto de la UPC, más recobros, pero en el 2021 manejaron 65 billones de pesos de recursos públicos, este sistema de salud se ha sostenido por recursos públicos, pero en los últimos 19 años mes han hecho compensación de la UPC a las EPS del régimen contributivo, por más de 229% y en el régimen subsidiado de 342%”, señaló.

Destacó el aumento que realizó este gobierno del 16.2% de la unidad de pago por capitación (UPC), pero lanzó toda una serie de críticas a las EPS Sura, Sanitas y Compensar al señalar que se declaran en crisis por la falta de recursos.

“Qué nos dicen las tres EPS que presentan los mejores indicadores financieros aunque no son los mejores indicadores de salud, dicen que les tenían que dar un 5% más de la UPC y que si no se los dan quedan en riesgo 13 millones de personas lo que quiere decir que tienen el 95% de los recursos dejando en riesgo al 100% de los afiliados por el 5% que les hace falta, eso no es una aseguradora”, sostuvo.

Por su parte, Marta Alfonso, del Partido Verde, afirmó que esta reforma que están presentando no es la misma que ingresó al Congreso de la República.

“Esta es una reforma que ha recogido en el señor de este debate válido y democrático, una enorme cantidad de ajustes que hoy presentamos en este segundo debate la reforma que entró a este Congreso no es la misma reforma que hoy les estamos presentando”, subrayó.

Dijo que además se tienen en cuenta los determinantes sociales como el de agua potable con otros actores que tiene que unirse para que Colombia tenga un mejor sistema de salud.

“Esta es una reforma que le hace bien al país, que de ninguna manera destruye lo construido, al contrario lo fortalece a esto se le suma los mecanismos para el acceso a los servicios, es una reforma que le da en el corazón a un debate de la política económica en el país”, sostuvo.

Críticas

La congresista Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, en el debate de la reforma a la salud lanzó una fuerte crítica al proyecto de reforma a la salud que se discute en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La líder política rechazó en los que llamó dos ‘editoriales’ los señalamientos que ha recibido su partido político al exigir la creación de la subcomisión.

“Representante Lopera, no es cierto que quienes estemos pidiendo la subcomisión seamos unos marrulleros, yo le quiero pedir un poquito de respeto, porque esta plenaria aprobó la subcomisión hace tres semanas, y si nos vamos a poner a decir marrulleros yo si le voy a decir quien lo es, el líder su equipo político Julian Bedoya que se graduó fraudulentamente con un título de abogado de papel, ese abogado de papel si es un marrulleros”, dijo.

Además criticó la presencia de funcionarios del gobierno que no tienen que ver con el sector de la salud en el salón de la plenaria de la Cámara de Representantes.

“A mi me impresiona que las formas del gobierno del cambio que supuestamente va a transformar la manera de hacer política sea meter a ministro y director de entidad que nada tiene que ver con el sector de la salud esté en la plenaria del sector de la salud, pavoneándose por aquí me pregunto haciendo que, que hace en la plenaria de la reforma a la salud el ministro de las TIC, o la consejera para las regiones”, señaló.

Dijo que son grandes las falacias con las que se ha construido la reforma a la salud.

“Esta reforma no está abriendo el debate sobre la salud fundamental, reconozcamos lo que se ha construido en 30 años de sistema, el derecho a la salud, como derecho fundamental lo logró la Ley estatutaria, 1751 de 2015, la cual es mucho más acotada y precisa que esta reforma, que ojalá el gobierno se propusiera a implementar”, sostuvo.