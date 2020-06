La Presidencia de la Cámara de Representantes decidió cancelar, por 15 días, las plenarias de este órgano legislativo para prevenir el contagio de coronavirus, luego que se hubiera dado el primer caso en un congresista que dio positivo para la enfermedad, el pasado viernes, en el Congreso de la República.

Los miembros del Centro Democrático, citantes al debate de control político a la alcaldesa Claudia López, propusieron que el debate a la mandatario distrital se realice en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la próxima semana.

El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Losada, luego de una conversación que sostuvo con miembros de la Mesa Directiva de ese órgano y el congresista Carlos Cuenca.

"El presidente de la Cámara, en razón a la situación de contagio de COVID-19 del representante Correa, ha decidido no sesionar más durante los próximos 15 días de manera semipresencial y como no puede sesionar sin la ayuda de los administrativos que tendrán que irse para sus casas y estar aislados, esta semana y la semana que viene no tendremos plenarias", señaló el representante, Juan Carlos Lozada.

En estos 15 días, la Dirección Administrativa se dispondrá para que se realice una desinfección en todo el recinto del Congreso de la República, por lo que los funcionarios que asisten de manera presencial a la Cámara de Representantes entrarán durante ese tiempo en cuarentena preventiva.

Durante la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de este martes, el congresista José Luis Correa, del Partido liberal, le anunció a sus compañeros de esa célula legislativa del Congreso que salió positivo para la COVID-19 y se puso en cuarentena hasta tanto pase el virus.