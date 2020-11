El presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco ordenó la cuarentena estricta después que el congresista del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón diera positivo en una prueba de Covid.

En medio de la plenaria que se estaba celebrando este jueves se conoció el resultado de la prueba del representante Chacón, situación que prendió las alarmas en sus compañeros quienes hicieron un llamado para fortalecer los protocolos.

Igualmente le pidieron a sus compañeros que tomen las precauciones y las medidas de aislamiento, citando el hecho que el congresista liberal compartiera y hablara con varios de los representantes.

El congresista Ape Cuello del Partido Conservador calificó como irresponsable al representante liberal puesto que en la plenaria del miércoles ingresó con claros síntomas de gripa.

"Estuvo aquí en el recinto conversando con todos nosotros y yo creo que sería irresponsable devolvernos a las regiones sin conocer el resultado de la prueba del colega, porque si nos contagió a algunos podríamos llevar este problema a nuestros hogares", señaló.

Chacón respondió que no tuvo el permiso de retirarse del recinto en pleno debate de la reforma política.

"Decirles que ayer cuando fui solicité que me permitiera no estar de manera presencial porque tenía dolor de garganta. Sin embargo, por prevención pedí que me permitieran estar de manera virtual solo entré para decirlo, al no tener el permiso me tocó como corresponde legalmente participar igual que cualquiera", señaló el representante Chacón.

Frente a esto, la Secretaría de Salud de Bogotá dispuso que los representantes a la Cámara que asistieron de manera presencial a las sesiones de la noche del miércoles y la mañana del jueves entren en aislamiento obligatorio en Bogotá y no podrán viajar a las regiones.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, señaló que los congresistas deben permanecer en Bogotá mientras que los miembros de esta entidad distrital toman la prueba a cada uno de los representantes este sábado.

El secretario general de la Cámara. Jorge Mantilla, anunció que de acuerdo a la conversación que sostuvo con el Secretario de Salud de Bogotá, los congresistas deben esperar 72 horas para que se hagan la prueba porque antes no habría resultados claros sobre el contagio que se pudo haber presentado.