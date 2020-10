Cámara niega pedido de aplazamiento para votar moción de censura contra Mindefensa

De manera oficial, el presidente de la Cámara de representantes, Germán Blanco, le comunicará a los senadores Roy Barreras y Jorge Robledo, que no será aplazada la fecha y hora de la votación del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que se realizó el pasado miércoles.

El Presidente de la Cámara de Representantes le informó a la plenaria, el mismo día del debate, que la votación se realizará el próximo martes 13 de octubre a las 12:30 p.m.

En contexto: Senadores piden a la Cámara aplazar votación de moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo

Blanco le explicará a los senadores citantes al debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que la decisión de no aplazar la votación se da por la autonomía e independencia que la Cámara de Representantes tiene sobre las decisiones que se tomen.

"La Cámara de Representantes es absolutamente respetuosa del Senado de la República, pero obviamente no es apéndice de este. Su autonomía e independencia no dependen de senadores en particular, máxime si estamos cumpliendo lo establecido en la Constitución y la Ley", señaló Blanco.

El senador Roy Barreras catalogó de 'jugadita' la citación a la votación el próximo martes, minutos antes del inicio de la plenaria para la moción de censura en el Senado, puesto que le podría bajar la intensidad y el interés al debate en la cámara alta.

"Mesa Directiva de la Cámara pretende hacerle el favor al Mindefensa de “salvarlo” del debate del Senado, programando “votación de censura” en la insólita hora de las 12 m. del mismo martes 13. Advierto que mi debate es por hechos nuevos y distintos. Le tienen miedo al debate?", señaló Roy Barreras.

Los senadores Barreras y Robledo le recordaron a las directivas de la Cámara de Representantes que la ley otorga diez días de plazo, que en este caso se vencen el próximo 17 de octubre, para programar la votación de las mociones de censura que se debatan en cualquiera de las dos corporaciones.