Cámara se ahorrará más de $1.000 millones con retiro de camionetas blindadas a funcionarios

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dijo en Neiva que con el retiro de camionetas blindadas a el staff de Presidencia, Vicepresidencia, Secretarías de Comisión y Prensa, se obtendrá un ahorro de más de $1.000 millones anuales, por costos de mantenimiento, sumando, a que los automotores tenían un costo de 400 millones de pesos.

"No entiendo por qué las secretarías de la comisión tienen el servicio de camionetas blindadas. Lastimosamente, no puedo quitar los vehículos a los congresistas porque dependerá de un decreto por parte del Ministerio del Interior. Por ahora sigo invitando a los colegas que por voluntad propia, comprendan que las camionetas blindadas son para personas con riesgos extraordinarios y no un servicio de Uber privado", indicó Racero.

Esta Resolución 1792 será por tiempo indeterminado y se prohíbe la compra de nuevos vehículos blindados que podrían estar oscilando en los 400 millones de pesos. "Durante el año de mi Presidencia, no se volverá a comprar ni asignar vehículos. Esperamos que se convierta en una política de la Cámara de Representantes", finalizó.

De igual manera, Racero recalcó que seguirá donando sus dineros obtenidos como presidente de la Cámara de Representantes, como lo ha seguido haciendo. "Donaré el 60 % de mis honorarios, pero debo mantener un poco para poder vivir. Seguiré donando mi salario hasta que se cambie la ley, porque también es una falacia decir que queremos reducirlo si seguimos manteniendo los mismos ingresos".

En las próximas semanas, la bancada del Pacto Histórico anunciará cómo se va a destinar las donaciones de los honorarios obtenidos dentro de la Corporación.

Actualmente, un congresista gana $34′418.133 pesos colombianos, luego de que el presidente Iván Duque aprobará un incremento de sus horarios en un 5,2 %, a finales del año 2020; sumando a que se les consignan un retroactivo de 20 millones de pesos.