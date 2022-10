Cambio Radical se retiró del debate de la reforma tributaria

Las Comisiones Terceras económicas de Senado y Cámara avanzan en la discusión en primer debate de la reforma tributaria, que busca recaudar alrededor de 22 billones de pesos para financiar los programas sociales que quiere poner en marcha el gobierno de Gustavo Petro.

En medio del debate, la bancada de Cambio Radical se retiró de la sesión argumentando que el proyecto es perjudicial para el país, para el empleo y las clases menos favorecidas.

La colectividad publicó las razones por las cuales no respalda la reforma y decidió retirarse de la discusión:

• Castiga al sector productivo del país con impuestos que desincentivan la inversión.

• Aumenta el impuesto a la gasolina, y a los alimentos.

• Detiene la reactivación económica del sector turístico y hotelero, uno de los más afectados por el Covid-19.

• Afecta el sector agropecuario, entre ellos los cafeteros.

• Pondrá más y nuevas cargas a trabajadores y pensionados.

• No plantea un control del gasto público, ni una lucha frontal contra la corrupción, y mucho menos contra la evasión de impuestos y el contrabando.

El exvicepresidente German Vargas Lleras celebró esta decisión y aseguró que el retiro de la bancada de la discusión de la tributaria es una acción coherente. “Muy coherente la bancada de @PCambioRadical hoy en comisiones económicas. No a la reforma tributaria”, indicó Vargas al replicar el comunicado oficial de la bancada.

“Cambio Radical no apoya la actual reforma tributaria porqué genera más inflación y desempleo, no incentiva el crecimiento económico y destruye el aparato productivo de Colombia. Lo que Colombia necesita es una reforma que genere desarrollo, progreso, empleo y que proteja al empresariado. El proyecto del Gobierno es inequitativo y no es social”, sostuvo.

La bancada se quejó señalando que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no haya aceptado ninguna de las propuestas que presentaron durante el trámite de la iniciativa. “Como partido presentamos unas propuestas y ninguna fue tenida en cuenta por el Ministro de Hacienda", manifestó.