Campaña de Duque nunca recibió nada de ningún señor Gerlein ni de los Char: Luis Guillermo Echeverry

Echeverry explicó que para donar a una campaña la gente tiene que dar una declaración juramentada sobre el origen de los recursos.

“Si la persona incurre en falsedad se mete en un gran problema, pero esta campaña tenía 17 controles, cuenta única, solamente yo autoricé las platas”, manifestó.

El exgerente de la campaña de Iván Duque aseguró que ellos presentaron todas las cuentas y que "tenemos las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las tres campañas".

Le puede interesar: JEP prorrogó por 6 meses medidas cautelares sobre dos cementerios de Puerto Berrío

“Tenemos además las resoluciones de las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una compañía privada que mandaron a investigarnos y también en la Comisión de Acusación del Senado sobre el manejo de los dineros de la campaña. También se declaró ante la Fiscalía en un proceso que ha sido público”, relató.

Luis Guillermo Echeverry precisó que desde el 2019 viene mostrándole al país las cuentas claras en el marco de esa campaña.

“Todo se declara en tiempo real y está absolutamente claro. Además tuvimos topes en la campaña que no pasaron los 50 millones por persona natural en la consulta, no pasaba los 80 millones en la primera vuelta y en la segunda vuelta no se le recibió un peso a nadie porque todo se financió con la reposición de votos, créditos bancarios y un crédito del partido. Eso fue todo lo que se recibió”, aseguró.

Dijo que no es posible que se digan mentiras para destruir un gobierno que se eligió legítimamente, desde el punto de vista político.

Más información: Jamás me he reunido con Aida Merlano: Presidente Iván Duque

“Parece que la misma plata rinde varias veces en la imaginación de la señora Aida Merlano, porque dice que se la entregaban a la campaña de Vargas Lleras y después dice que se la entregaron a la de Duque y esas cifras se tienen que ver por algún lado, como así que $6.000 millones o $18 mil millones, por lo que la señora es bastante imaginativa”, puntualizó.