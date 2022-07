Campesino denuncia que Congresista del Pacto Histórico lo contrató en su UTL y le quitaba el sueldo

Torres Molina, quien en la denuncia al medio radial dijo ser tecnólogo en electricidad, denuncia que prestó su firma para un contrato para el alumbrado del Puente de Boyacá a través el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá. El campesino dijo que nunca había accedido a un contrato de ese monto, superior a los $600 millones, y que él solo puso su firma, pero que los beneficiados fueron César Pachón, Andrés Flórez y Simón Medina.

Dice que él realizó la instalación de los alumbrados navideños en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, y que eso le pagaron, pero que las ganancias y mayoría de los recursos se lo repartieron entre César Pachón y Andrés Flórez.

¿Qué dice Cesar Pachón?

A través de sus redes sociales el hoy senador negó todo de lo que se le acusa, asegurando que no hay pruebas. Además adelantó que publicará un video aclarando toda esta situación. Aunque sí aceptó conocer al denunciante.

"Tranquilos. Haré un video explicando todo lo que supuestamente se me “acusa”. Nunca tuve ni media denuncia en sede judicial de este señor. Lo que sale en medios no es una investigación sino una versión de alguien que quiere ensuciarme. Pero como es falso no hay ni media prueba", escribió en sus redes.