Canciller Álvaro Leyva sostuvo conversación con su homólogo saudí sobre la situación en Gaza

El canciller colombiano Álvaro Leyva Durán, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, por alrededor de unos 15 minutos, en los que se refirieron a la guerra que Israel sostiene con Hamás desde el pasado 7 de octubre, cuando grupo islamista masacró 1.400 personas en tierra israelí.

El príncipe saudí aprovechó la ocasión para agradecerle a Leyva por haber votado a favor de "una tregua humanitaria inmediata y sostenida en Gaza", en la Asamblea General de la ONU del pasado 27 de octubre. La resolución fue finalmente adoptada gracias a una avasallante mayoría.

Por su parte, el canciller colombiano reiteró la propuesta del presidente Gustavo Petro, para realizar una conferencia internacional de paz, con el fin de encontrar soluciones para acabar con el conflicto en Gaza, por medio del reconocimiento de dos Estados.

Los máximos jefes de la diplomacia de ambos países coincidieron en el llamado a la comunidad internacional para que cumpla "su responsabilidad de detener todas las acciones militares y volver a la senda de una paz justa y global para la cuestión palestina, de forma que se logre la paz y la seguridad internacionales".

Las complejas relaciones entre Israel y Arabia Saudí

A raíz de Los Acuerdos de Abraham, un tratado de restablecimiento de las relaciones entre Israel y países árabes, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, el Estado Judío firmó la paz e incluso estableció relaciones comerciales con países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Sin embargo, la situación no fue la misma con todos los árabes. Dos de los rivales regionales más prominentes de Israel han sido históricamente Irán y Arabia Saudí.

Estados Unidos empezó a mediar para el normal curso de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. No solamente porque a Washington le interesara la paz en Medio Oriente, sino porque tener al Estado árabe más fuerte de la región, era estratégico para hacer contrapeso a Irán.

Antes del ataque de Hamás, Joe Biden, presidente estadounidense, había logrado un avance muy importante entre Riad y Tel Aviv. Los países árabes se vieron en la encrucijada de apoyar a Israel, algo muy poco probable, o demostrar su solidaridad con Palestina, un pueblo en su gran mayoría árabe.

"El punto de partida para el nuevo Medio Oriente será una reocupación israelí de la Franja de Gaza, no una embajada israelí en Riad", escribió el investigador Steven Cook en Foreign Policy.

Claramente la guerra no solamente ha congelado, sino que ha revertido los esfuerzos de la Casa Blanca. Arabia Saudí no ha dudado en condenar la respuesta de Israel en Gaza, y aunque no está del lado Palestino, como sí lo están Irán, Yemen y El Líbano, sí se ha puesto del lado de la paz.