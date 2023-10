Canciller Leyva, a responder en el Congreso por “mal manejo” de relaciones diplomáticas con Israel

El canciller Álvaro Leyva ha estado en el ojo del huracán luego de que por medio de sus redes sociales arremetiera contra el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, y sugiriera que el diplomático debe “pedir excusas e irse por su patanería insensata” con el presidente Gustavo Petro.

Aunque unas horas después el funcionario del Gobierno bajó el tono asegurando que el embajador no ha sido expulsado y que los lazos de amistad se mantendrán si ese país así lo desea, en el Congreso de la República se tomaron medidas.

En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que se encarga de las relaciones internacionales, se aprobó una proposición para citar a debate de control político al ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de “discutir sobre la crisis diplomática a propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva tras el conflicto Israel-Palestina”.

La representante del Partido Conservador Juana Carolina Londoño, promotora de la citación al canciller, afirmó que “el manejo que le están dando a las relaciones internacionales y a la diplomacia en el tema de Israel, no ha sido de la mejor manera. Las redes sociales no son el mecanismo idóneo para tratar un tema tan sensible y complejo teniendo en cuenta las coyunturas económicas para nuestro país”.

Asimismo, explicó que estas relaciones diplomáticas se han venido construyendo desde 1957, lo que ha generado beneficios económicos para Colombia gracias a un tratado de libre comercio y en materia de seguridad por la cooperación para la importación de helicópteros, drones, armamento y sistemas de comunicación.

Finalmente, la congresista dijo que es necesario citar con urgencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores “que es el órgano consultivo en estos asuntos que puede ser convocada vía ordinaria por el presidente o de manera consultiva para el canciller, esta reunión necesita hacerse porque hay que hablar de un tema sobre el que no hay claridad”.