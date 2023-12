Canciller Leyva acusa a Martha Lucía Zamora de “comportamientos contractuales dudosos”

El canciller Álvaro Leyva por fin acudió al debate de control político que citó la Comisión Segunda del Senado por la polémica que se ha generado sobre el contrato de pasaportes y por la situación que se generó con Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.

Durante su intervención, Leyva desmintió las denuncias presentadas por Zamora sobre maltrato verbal y gritos de su parte. El ministro explicó que siempre cuestionó que la funcionaria hubiese estado de acuerdo con la adjudicación de un contrato a dedo por vía de conciliación.

“El reclamo que le hice a la doctora Zamora si bien fue férreo y firme, fue siempre respetuoso, como constituyente del 91 luché por los derechos de las mujeres y la implementación de un Estado que garantice sus derechos, esta política feminista la he desarrollado en la Cancillería”, dijo.

Y añadió: “¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo con que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación, sin haber conocido el expediente? Es que estamos hablando de la licitación, ¿Por qué la doctora Zamora se fue contra el presidente y el canciller? ¿Por qué hace esto una persona que supuestamente representa los intereses del Estado?".

Pero no solo eso, el canciller Leyva acusó a Zamora de haber tenido “comportamientos sospechosos” en la adjudicación de algunos contratos por parte de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, información que será entregada a la Fiscalía General de la Nación.

“La doctora Zamora quiere convertir su salida en un episodio de maltrato, cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte y comportamientos contractuales dudosos”, indicó.

“Existen comportamientos documentados sospechosos de la doctora Zamora en por lo menos dos contratos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (…) Contrato Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la firma internacional GBS durante el año 2022, en el caso de Ángel Samuel Seda y otros. Las pruebas se entregarán a la Fiscalía General de la Nación”, añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores también menciona otro contrato entre la Agencia Jurídica del Estado y la firma Latham & Watkins, cuyos documentos también serán entregados a la Fiscalía.

En su intervención en la Comisión Segunda del Senado, el canciller Leyva también dejó entrever que no es cierto que Martha Lucía Zamora no conocía a nadie de la empresas Thomas Greg & Sons y trató de dar a conocer un audio que finalmente no pudo reproducir en la sesión.

El funcionario también hizo señalamientos contra el periodista Daniel Coronell, de quien dijo es muy amigo de Juan Pablo Estrada, abogado de la empresa Thomas Greg.

Finalmente, solicitó al Congreso conformar una subcomisión que se encargue de verificar que no fue cierto que haya gritado a Martha Lucía Zamora y así lo pueden constatar con Casa Militar y otras oficinas de la Presidencia de la República.