Canciller Leyva defendió nombramientos diplomáticos en debate de moción de censura

Durante casi seis horas se llevó a cabo el debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva en la plenaria de la Cámara de Representantes, que fue citado por congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical por las nueve inasistencias del funcionario a debates de control político en la Comisión Segunda de la corporación, para responder por polémicos nombramientos diplomáticos.

Según el canciller, la dependencia que dirige no ha hecho ningún nombramiento fuera de lo que estipula la norma y entró en detalles en casos como los de los embajadores en Venezuela, Argentina y Nicaragua.

Lea también: ¿Jugarreta del Congreso con el canciller Álvaro Leyva?

“Armando Benedetti, León Fredy Muñón y Camilo Romero, fueron nombrados con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos académicos y laborales. Los tres demostraron que no tenían antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios con certificaciones que son documentos públicos auténticos”, indicó el ministro de relaciones exteriores.

Sobre las investigaciones que cursan contra varios de ellos, el funcionario precisó que “yo no puedo ser el juez porque no han sido condenados y hay unos principios constitucionales que hay que conservar, la presunción de inocencia no se puede desconocer porque dos o tres estén en desacuerdos con unos nombres”.

También se refirió a los nombramientos del embajador y el canciller en México, que han sido cuestionados por la opinión pública. En ese sentido, indicó que en el caso de Moises Ninco Daza “fue recomendado por la mayoría de la Comisión de Méritos” y sobre Andrés Hernández dijo que si bien Función Pública indicó que no tenía suficiente experiencia, con su título como comunicador social puede ejercer el cargo.

Leyva dijo que se ha fortalecido la carrera diplomática. No obstante, “los milagros no se cumplen en siete meses de gobierno. Asimismo, esta administración está por encima de lo que estipula la ley que es del 20%, por lo que está “satisfecho” por el trabajo realizado hasta ahora".

Manifestantes irrumpieron en el Salón Elíptico

En medio del acalorado debate, cuyo resultado se conocerá la próxima semana, un grupo de manifestantes ingresó a la plenaria con imágenes de policías y militares asesinados, exigiendo garantías para la Fuerza Pública y haciendo un llamado a la libertad y el orden.

Le puede interesar: Manifestantes irrumpen en la plenaria de la Cámara, donde se lleva a cabo el debate de moción de censura al canciller Leyva

Los ciudadanos provenientes del departamento de Arauca, lograron ingresar al Capitolio acreditados por el representante del Centro Democrático, José Jaime Ucátegui, contra quien se podrían tomar acciones disciplinarias por patrocinar este hecho con pocos precedentes y que fue rechazado por los legisladores, al poner en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el recinto.