El canciller Álvaro Leyva le respondió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en un reciente comunicado pidió que se respete el acuerdo de paz con las Farc y la autonomía del tribunal especial.

En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que el pronunciamiento de la JEP es producto del desconocimiento del significado de una declaración hecha al Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, finaliza su mensaje con una frase en latín que se lee "In claris non fit interpretatio", que en español significa "En las cosas claras no se hace interpretación".

"Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del desconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. @petrogustavo Jefe de Estado está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio", resaltó el funcionario.