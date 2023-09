Canciller no asistió a debate en el Congreso sobre millonaria licitación de pasaportes

El canciller Álvaro Leyva estaba citado este martes en la Comisión Segunda del Senado de la República para entregar detalles de la millonaria licitación para la expedición de pasaportes, que hace dos semanas fue declarada desierta.

Los congresistas aguardaban la esperanza que el funcionario, quien ya había fallado en dos ocasiones anteriores, esta vez asistiera.

Sin embargo, sobre las 10:20 a.m y cuando ya había iniciado la sesión, recibieron una carta en donde Leyva se excusa argumentando “una situación sobreviniente de último momento y de carácter indelegable”.

“En atención a la proposición relacionada en el asunto, mediante la cual se me convoca a debate de control político el martes 26 de septiembre de 2023, de forma respetuosa me permito extender mis más sinceras excusas, toda vez que por una situación sobreviniente de último momento y de carácter indelegable, relacionada con el asunto de la citación, no me es posible asistir a honrar mi compromiso”, señala uno de los apartes del documento.

El canciller quien no asistió a la pasada cita al encontrarse en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) con la delegación de Colombia, pidió a esta célula legislativa reprogramar el debate.

“Con el respeto por la labor del control político ejercido por los honorables miembros del Congreso de la República, mucho sabría agradecer que sea aceptada la presente excusa y que sea acordada una nueva fecha para abordar el asunto de la referencia de acuerdo con lo conversado con el Senador Mauricio Giraldo, citante de este debate”, escribió el funcionario.

La excusa a última hora de Leyva generó molestia al interior de la Comisión Segunda del Senado, empezando por el presidente Lidio García.

“La Comisión segunda no puede seguir debatiendo iniciativas de la Cancillería sin presencia del canciller, sinceramente me parece que es deshonroso porque históricamente nosotros hemos trabajado de la mano con ellos”, dijo el senador.