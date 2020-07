La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, exhortó a la Misión de Verificación de la ONU que exija a los miembros de las desaparecidas Farc que cumplan con los compromisos que adquirieron tras la firma del acuerdo de paz, como la reparación de las víctimas, la ubicación de desaparecidos y temas relacionados con sus actividades en el narcotráfico

“El cumplimiento de la entrega de información relativa a las rutas del narcotráfico, la localización de personas desaparecidas, la entrega de bienes que contribuyan a la reparación de las víctimas, el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos disidentes y la localización de minas terrestres, entre otros”, pidió Blum ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se realizó este martes en Nueva York (Estados Unidos).

Lea también: Duque advierte que se vienen momentos difíciles por cuenta de la pandemia

Frente al balance de la implementación de los acuerdos de paz, dijo que al 8 de julio “la Fiscalía General ha avanzado en la investigación de 146 de los 294 delitos registrados desde la firma del acuerdo, contra los excombatientes y sus familias. Esto representa un avance en el 49,7% de los casos”.

Así mismo dijo que “se han emitido 198 órdenes de captura por homicidio, intento de homicidio y desaparición forzada, de las cuales 51 corresponden a los instigadores identificados. Así como 27 sentencias contra los responsables de estos crímenes, condenados hasta el momento”.

Según la canciller Blum, el resultado de las investigaciones señala que “claramente los ataques contra los excombatientes están relacionados con la complejidad del entorno y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal”.

"No" al ELN

También se refirió al cese el fuego anunciado por el ELN el 29 de marzo y su reciente solicitud de un alto el fuego bilateral.

Más en: Consejo de Estado tendrá la última palabra frente a presencia militar de EE.UU.

“El Gobierno reitera enérgicamente que esta supuesta voluntad de paz debe traducirse en acciones concretas del ELN, como la liberación de todas las personas secuestradas y el cese de cualquier acto delictivo”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores.

Aseguró que debe haber claridad, pues “el ELN no cumplió su anuncio de marzo y no hay ninguna señal de que vaya a cumplir este nuevo anuncio. Las autoridades colombianas no cesarán en su misión constitucional de proteger a nuestros ciudadanos de la amenaza terrorista y criminal que este grupo representa”.