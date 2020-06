¿Candidato a la Presidencia de la República? Federico Gutiérrez habla del tema

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene serias aspiraciones presidenciales y así lo ha dejado ver en sus más reciente declaraciones, donde enfiló las baterías contra el senador Gustavo Petro.

En diálogo con La FM, reconoció que aún es muy temprano para definir las candidaturas a la Presidencia, pero admitió que su pasión es trabajar por el país y que le gusta el sector público. “(Presidencia) Es una posibilidad en todas las personas que estamos en el sector público, tengo claro que me gusta el sector público. Ya miraremos qué pasa, hoy es muy prematuro decir eso, y si se toma la decisión lo anuncio al país”, manifestó.

Le puede interesar: Ordenan cierre preventivo de la sede del Mininterior tras contagio de viceministro

Dijo que para tomar la decisión de lanzarse a la Presidencia, primero lo hablaría con su familia, luego analizaría las dinámicas del país y cuáles son las realidades políticas. El hacer parte de un partido no lo trasnocha porque recalcó que llegó a la Alcaldía de Medellín siendo independiente y solo con el apoyo de los ciudadanos.

“Frente a los partidos yo he mantenido la independencia, así goberné en Medellín, y en caso de tomar una decisión seguiría en independencia. Yo ya demostré que puedo gobernar de manera independiente”, indicó.

Sobre quien podría ser su fórmula vicepresidencial, señaló que no ha pensado en ello porque aún no ha tomado ninguna decisión frente a su aspiración a la Presidencia, pero agregó: “Yo no me centro en decir que uno es el único bueno, hay gente con la que podría trabajar y otra con la que no. Considero que el país está más allá de disputas políticas y necesita soluciones”.

Subrayó que no es de izquierda ni de derecha sino que se ha ubicado mucho en el centro. “Así lo mostré cuando goberné, cuando gané la Alcaldía lo hice con el apoyo de la ciudadanía, mi partido era Medellín, entones uno puede trabajar con gente de diferentes sectores”.

Lea también: Ordenan cierre preventivo de la sede del Mininterior tras contagio de viceministro

Eso sí dejó claro que a Petro no lo tendría en sus opciones. “Hay personas que le han hecho daño al país como el caso de Petro, y hace daño inclusive hasta las mismas personas que se ubican en el sector de él, en la izquierda y que él mismo los estigmatiza cuando no es tan de acuerdo con él y no lo apoyan”.

Lamentó que en el país haya tanta polarización que mantiene sumido en desempleo e inseguridad. “Es todos contra todos a ver quien acaba con quien, acá nos quedamos encasillados en unas peleas”.