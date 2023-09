Candidato Nicolás Ramos irrumpe en debate y denuncia que fue excluido de las encuestas

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Nicolás Ramos, interrumpió un debate de candidatos y anunció que presentará una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), por no ser tenido en cuenta en las preguntas de encuestas realizadas sobre los candidatos, lo que estaría afectando su ejercicio político al ser excluido de los debates.

Ramos anunció que denunciaría luego de irrumpir en un debate que se estaba realizando en el Parque de los Hippies, en la zona norte de Bogotá, que fue organizado por la ONG Temblores.

Según el candidato, no ser invitado al debate entre los candidatos es una de las muestras de la manera como trabaja la democracia en Colombia, pues calificó que estos espacios están "amañados", al igual que las encuestas.

"Vamos a demostrar como funciona la democracia en este país. No fuimos invitados a unos debates pero si estamos ahí en el tarjetón, por lo tanto así como las encuestas amañadas: no aparecemos en la pregunta pero si aparecemos en los resultados, vamos a ver qué nos dicen", mencionó Ramos a su llegada al Parque de los Hippies para interrumpir el debate.

En el comunicado oficial, emitido por el equipo de campaña de Nicolás Ramos, señalaron que, al cuestionar a la organización sobre la razón para no invitar al candidato, la respuesta fue que "según los organizadores, no sobresale en las encuestas".

Tras interrumpir el evento, la ONG le señaló que de hacer parte del debate tendría las mismas condiciones que los demás candidatos, a lo que Ramos aceptó, por lo que subió al escenario y anunció la denuncia.

"¿Que pasa hoy en las encuestas? Voy a denunciar en el CNE, qué en las preguntas no aparezco yo, 3 encuestas, 3... Y esta organización me dijo a mi que no me invitaba, por culpa de las encuestas”, enfatizó Ramos.

Finalmente, Ramos participó del ejercicio democrático pero hará oficial la denuncia por ser excluido de la dinámica de encuestas electorales, en los que tiene la oportunidad de dar a conocer sus propuestas.