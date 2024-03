El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, anunció mediante un comunicado de prensa su intención de emprender acciones legales contra el recién nombrado director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por presuntas afirmaciones deshonrosas y calumniosas que afectan su reputación.

Frente a los señalamientos del exdirector de la entidad, el nuevo director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, indicó que "no soy fiscal ni procurador ni contralor, y que yo no estoy instruyendo ningún tipo de caso, el señor Olmedo tiene derecho a su defensa".

Así mismo Carrillo indicó que "no he dicho nada que la Fiscalía no haya afirmado". López exige la retractación inmediata de los comentarios de Carrillo, alegando un desconocimiento de la ley por parte del nuevo director.

En respuesta a estos señalamientos, Carrillo afirmó en diálogo con RCN Radio que no está instruyendo ningún caso y que su única responsabilidad es facilitar el trabajo de los organismos de control. Aclaró que no es juez ni fiscal, y que López tiene derecho a su defensa.

Por otro lado, Olmedo López instó a Carrillo a presentar cualquier prueba que tenga ante las autoridades correspondientes y a dejar de usar su cargo para fines políticos, así mismo señaló que "es necesario que el señor Carrillo le cuente al país sobre su mal querencia con el director anterior y sea claro con el presidente Gustavo Petro".

Además, sugirió que la disputa entre ambos podría deberse a una disputa personal de Carrillo con el presidente Gustavo Petro, aunque no proporcionó detalles al respecto.

En entrevista exclusiva con RCN Radio, Carlos Carrillo reiteró su disposición a enfrentar cualquier denuncia de injuria o calumnia que López pueda presentar.

Afirmó que, "si el señor Olmedo quiere denunciarme por injuria calumnia, está en todo su derecho y nos veremos en la Fiscalía, en la conciliación".

La polémica entre el exdirector y el actual director de la UNGRD refleja tensiones internas dentro de la institución y plantea interrogantes sobre la transparencia y el manejo de la entidad.

Sin embargo, queda claro que tanto Carrillo como López están dispuestos a defender sus posturas y enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.