Carlos Fernando Galán hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro: “Acá tiene un aliado"

El Alcalde reconoció la existencia de diferencias, pero cuestionó la idea de enfrascarse en disputas divisivas, preguntándose: "¿Para qué enfrascarse en lo que nos divide, si existen tantos puntos de encuentro a partir de los cuales podemos trabajar JUNTOS?". Este llamado a la colaboración sugiere un cambio de tono y una apertura a una relación más constructiva entre la administración local y nacional.

En esa misma línea, Galán, se dirigió a los bogotanos e hizo una serie de compromisos que reflejan su visión para la ciudad. Aseguró a la comunidad que no descansará hasta cumplir con los compromisos asumidos y devolverles el orgullo a los habitantes de Bogotá.

“No les puedo prometer lo imposible, pero sí me comprometo a siempre hablarles con la verdad, a gobernar con transparencia, a rodearme de expertos que me ayuden y me critiquen, y que quieran, por encima de cualquier cosa, cambiarle la vida a Bogotá”, dijo el Alcalde de Bogotá.