El presidente del partido Conservador, Omar Yepes, considera que si ya se hizo, no es necesario un nuevo acto de perdón. “Si el ministro lo dice, hay que creerle, si en el pasado ya hicieron una manifestación en ese sentido yo creo que reiterarlo no tendría sentido, pero finalmente será la justicia la que disponga si considera que es suficiente o no lo que dice el ministro”, indicó.

Lo mismo piensa el senador del partido de la U Roy Barreras, quien considera que las declaraciones del ministro son un paso en la dirección correcta. “El ministro de Defensa en esta ocasión y en representación del Gobierno Nacional, ha pedido perdón por cualquier acto de abuso de la fuerza, por algún miembro de la Fuerza Pública. En mi opinión, es un paso correcto en el sentido del reconocimiento de responsabilidades del Estado por acción y por omisión”, indicó.

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar indicó que se deben valorar los esfuerzos del Gobierno por reconocer los errores que se han cometido en el marco de las actuaciones de la Fuerza Pública.

“Más allá de una discusión jurídica, no está de más aceptar los errores fatales que ha tenido nuestra Fuerza Pública y nuestra Policía, es un acto de sencillez y nobleza que debe tener el señor ministro y dejando de lado cualquier debate político e ideológico. Colombia necesita reconciliación y pedir perdón es un paso para ello”, sostuvo.

Sin embargo, otros como el Partido Liberal, a través de su vocero el senador Guillermo García Realpe, consideran que el ministro de Defensa está incurriendo en un desacato a un fallo de la Corte, porque el perdón que pidió el pasado 11 de septiembre fue por la muerte del abogado Javier Ordóñez.

“Hoy se está constituyendo en desacato la actitud del ministro porque está desobedeciendo la orden de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a ofrecer disculpas en el caso de la muerte del estudiante Dilan Cruz, acaecida en el año 2019 y son dos casos diferentes”, indicó.

El senador Armando Benedetti incluso pide que el ministro sea arrestado por incumplir la orden de un juez. “A Carlos Holmes Trujillo hay que hacerle la moción de censura y tiene que irse para la cárcel, porque él ni ha reconocido la gravedad del asunto, no ha pedido perdón y no nos han contado toda la verdad. Eso es lo único que se tiene que hacer”, dijo.

El senador del Polo Democrático Jorge Robledo considera que lo hecho por el ministro de Defensa, no fue un acto de perdón. “Señor ministro, usted desacató una orden expresa de la Corte Suprema de Justicia y eso es un delito penal que se llamada desacato y no cumplimiento a resolución judicial, luego no resolvió su problema”, reclamó.

El codirector de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, dijo que no le compete decir sobre si lo dicho por el ministro de Defensa corresponde o no a un desacato. “Saber si el ministro de Defensa cumplió o no el fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia, eso es un asunto jurídico, por lo tanto lo decide la Corte Suprema y no los particulares”, manifestó.

Las organizaciones sociales que radicaron la tutela ante la Corte Suprema de Justicia también rechazaron el acto de perdón que lideró el ministro Carlos Holmes Trujillo.