Carolina Corcho envía mensaje al presdente Petro tras salir del Ministerio de Salud

La exministra de Salud, Carolina Corcho, a través de su cuenta de Twitter, agradeció al presidente Gustavo Petro la confianza que le dio para estar al frente en estos primeros meses de gobierno de uno de los ministerio más importantes del país como es el de salud.

La exfuncionaria, en un mensaje, afirmó que confía en el nuevo funcionario nombrado para liderar esta cartera como es Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Agradezco al Presidente @petrogustavo por la oportunidad de aportarle a mi país el logro de la garantía del derecho fundamental a la salud. Confío en que mi sucesor, el Dr. Guillermo Alfonso continuará con las banderas del Cambio que hemos ayudado a construir con mucha esperanza”, dijo.

Corcho subrayó que seguirá apoyando el proyecto político del presidente Gustavo Petro, donde quiera que esté.

“El Presidente @petrogustavo y su proyecto político siempre contarán con mi respaldo desde la sociedad civil, donde seguimos creyendo que Otra Colombia es posible”, dijo.

Apuntó que seguirá luchando por un país mejor. “Seguiremos poniendo nuestro pensamiento, alma, trabajo y corazón para que Colombia sea justa, equitativa y logre La Paz “, indicó.

Ante la salida, diferentes organizaciones de salud y médicas tienen la esperanza que el nuevo ministro pueda escuchar sus inquietudes y opiniones en torno a la reforma a la salud, al señalar que no fueron escuchados en la construcción del proyecto.

El nuevo ministro de Salud es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario, con estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.