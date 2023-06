Caso Benedetti: Petro ya no podrá gobernar como pretendía, asegura Juan Carlos Flórez

Por si se lo perdió: Mujeres ya no tendrán que cotizar 1.300 semanas para poderse pensionar

Candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Juan Carlos Flórez también habló sobre la posibilidad de volver a aspirar a la Alcaldía de la ciudad, a la cual ya se postuló en elecciones pasadas.

"Me hubiese encantado ser alcalde de Bogotá, pero no puedo mentirle a los bogotanos, no puedo llegar y decir que apoyo el metro elevado y llegar y suspender las obras, no puedo engañarlos, por eso no me lanzaré este año", comentó.

Frente al futuro de la Alcaldía, el exconcejal comentó que "en este momento no sabría quién sería el nuevo alcalde de Bogotá, hay cierto pasmo en la ciudad y no hay claridad de quien podría tomar el timón de la ciudad. Esperemos que pasa en las semanas que se acercan en la campaña".